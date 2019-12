Khách quốc tế đến Việt Nam năm 2019: Vừa đạt mục tiêu đặt ra

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, Tổng cục Du lịch tổng hợp và báo cáo số liệu khách du lịch tại Việt Nam, ước tính số khách quốc tế đến Việt Nam tháng 12/2019 đạt 1.710.168 lượt khách, giảm 5,5% so với tháng 11/2019 và tăng 24,4% so với tháng 12/2018.

Ảnh minh họa

Trong đó, lượng khách đến bằng phương tiện đường không đạt 1.372.377 lượt khách, chiếm 80,2% (tăng 26,2% so với tháng 12/2018); khách đến bằng phương tiện đường biển đạt 31.684 lượt khách, chiếm 1,9% (tăng 189,9% so với tháng 12/2018); khách đến bằng phương tiện đường bộ đạt 306.107 lượt khách, chiếm 17,9% (tăng 11,1% so với tháng 12/2018).

Ước tính số khách quốc tế đến Việt Nam năm 2019 đạt 18.008.591 lượt khách, tăng 16,2% so với cùng kỳ năm 2018.

Trong đó, lượng khách đến bằng phương tiện đường không đạt 14.377.509 lượt khách (tăng 15,2% so với cùng kỳ năm 2018); khách đến bằng phương tiện đường biển đạt 264.115 lượt khách (tăng 22,7 % so với cùng kỳ năm 2018); khách đến bằng phương tiện đường bộ đạt 3.366.967 lượt khách (tăng 20,4% so với cùng kỳ năm 2018).

So với cùng kỳ năm 2018, đa số các thị trường khách năm 2019 tăng, trong đó: Thái Lan tăng 45,9%; Đài Loan tăng 29,8%; Hàn Quốc tăng 23,1%; Indonesia tăng 21,3%; Philippines tăng 18,2%; Trung Quốc tăng 16,9%; Nhật tăng 15,2%; Campuchia tăng 12,3%; Malaisia tăng 12,2% và Bỉ tăng 8,9%. Bên cạnh đó, một số thị trường khách giảm như: Hồng Kông giảm 40,8%; Lào giảm 17,9%; Phần Lan giảm 5,7%; Niuzilan giảm 5,5% và Úc giảm 0,9%.

Ước tính số liệu khách du lịch nội địa năm 2019 đạt 85 triệu lượt khách, trong đó có 43,5 triệu lượt khách lưu trú; Tổng thu từ khách du lịch đạt 726.000 tỷ đồng, tăng 17,1% so với cùng kỳ năm 2018.

(Theo vov.vn)