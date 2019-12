Sydney vẫn sẽ trình diễn pháo hoa mừng năm mới 2020 theo kế hoạch

Thành phố Sydney của Australia sẽ vẫn tổ chức chương trình trình diễn pháo hoa đặc sắc vào đêm giao thừa để chào đón năm mới như mọi năm, mặc dù nhiệt độ vào ngày cuối cùng của năm 2019 tại đây được dự báo sẽ lên trên 40 độ C.

Pháo hoa đêm giao thừa ở Sydney (Ảnh: msn.com)

Trong một tuyên bố được đưa ra vào ngày 29/12, chính quyền thành phố Sydney khẳng định sẽ hợp tác chặt chẽ với chính quyền liên bang, các cơ quan ngoại giao, cảnh sát, y tế và cứu hỏa để tổ chức thành công màn trình diễn pháo hoa mừng năm mới vốn được cả thế giới biết đến.

Trong trường hợp cháy rừng lan rộng và lệnh cấm lửa hoàn toàn được ban hành, thành phố sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng của bang New South Wales để đảm bảo an toàn cao nhất cho sự kiện này.

Người phát ngôn thành phố Sydney cho biết, chính quyền thành phố đã nhận được nhiều ý kiến của người dân đề nghị hủy bỏ chương trình pháo hoa để ủng hộ các nỗ lực cứu trợ cháy rừng.

Tuy nhiên, lễ đón giao thừa sẽ không thể hủy bỏ bởi sự kiện này mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng. Việc hủy bỏ sự kiện này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến các doanh nghiệp của thành phố, đồng thời phá hỏng kế hoạch chào đón đêm giao thừa của hàng chục nghìn người dân trong nước và quốc tế.

Dự kiến màn pháo hoa nổi tiếng của thành phố Sydney trong năm nay sẽ thu hút khoảng 1 triệu khách tham quan và mang về 130 triệu AUD, tương đương 90 triệu USD cho nền kinh tế bang New South Wales.

Đến nay đã có hơn 250.000 người cùng ký vào bản kiến nghị kêu gọi hủy kế hoạch bắn pháo hoa và số tiền tổ chức nên được sử dụng để cứu trợ hạn hán và hỗ trợ công tác chữa cháy rừng của bang New South Wales.

Do lo ngại màn trình diễn pháo hoa đêm giao thừa sẽ không đảm bảo an toàn và có nguy cơ gây cháy rừng lan rộng, một số thành phố thuộc phía Bắc và phía Nam của bang New South Wales đã quyết định hủy bỏ chương trình pháo hoa mừng năm mới.

(Theo vov.vn)