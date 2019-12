2019 là năm thảm họa khí hậu, giới lãnh đạo phải hành động gấp!

Năm 2019 sắp kết thúc này là một năm đặc biệt mà mỗi chúng ta phải lưu ý. Suy ngẫm về 2019 sẽ gợi ý nhiều điều về tương lai của hành tinh chúng ta.

Năm 2019 sẽ đi vào lịch sử với tư cách là Năm Zero của “sự khải huyền khí hậu”. Làn sóng các thiên tai khắc nghiệt rất đều đặn và lớp sau mạnh hơn lớp trước khiến người ta dễ nhớ cái mới và nhanh chóng quên cái cũ.

Máy bay trực thăng dập lửa ở một khu vực cháy rừng. Ảnh: Getty.

Năm 2019 bắt đầu bằng một đợt sóng nhiệt phá vỡ kỷ lục ở miền nam Australia, với nhiệt độ lên tới trên 40 độ C, có những khu vực nhiệt độ cao như vậy trong liên tục 40 ngày. Kế đó là sự biến mất của những cánh rừng nhiệt đới tại bang Tasmania của quốc gia châu Đại dương này – những cánh rừng lâu đời đã có từ kỷ băng hà cuối cùng. Xấp xỉ 3% diện tích đảo bang này đã bị cháy do hậu quả của tình trạng ít mưa kéo dài và tình trạng bốc hơi ngưng lại do tháng 1 khô kỷ lục. Còn trên đất liền Australia, đã xảy ra những vụ cá chết hàng loạt ở Menindee.

Ngược lên phía bắc, cơn bão nhiệt đới Pabuk ở tây nam Thái Bình Dương đã tấn công khu vực nghỉ dưỡng ven biển của Thái Lan, làm 10 người thiệt mạng và gây ra thiệt hại kinh tế là khoảng 160 triệu USD.

Trong khi Australia “nóng nhễ nhại” thì Bắc Mỹ lại đóng băng do rối loạn trong dòng xoáy Bắc cực có thể liên quan tới các vùng nước ấm lên ở Bắc cực.

Hồi tháng 2/2019, cảng Townsvillle bị ngập lụt còn thành phố Sydney (đều của Australia) hứng chịu những cơn bão mạnh.

Tháng 3/2019, lửa dữ hoành hành tiếp ở bang Victoria (Australia) làm hơn 30 ngôi nhà bị cháy. Trong khi đó, siêu bão Idai quét qua đông nam châu Phi, giết chết hàng ngàn người – đây là một trong các thảm hỏa thời tiết tệ hại nhất từng xảy ra với nam bán cầu. Australia cũng hứng chịu những siêu bão như Trevor và Veroniaca khiến nước này bị tổn thất hàng tỷ USD.

Trận lụt ở Iran đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 70 người vào đầu tháng 4/2019, trong khi siêu bão tấn công đông nam châu Phi vào tháng này đã làm 50 người khác tử vong.

Vào cuối tháng 4, đầu tháng 5/2019, siêu bão Fani đổ bộ lên Sri Lanka, Ấn Độ, Bangladesh và Bhutan, làm 89 người chết. Bão này đã kết thúc một mùa đầy những siêu bão bất thường có thể do các biển bị ấm lên bất thường.

Tại Hawaii (Mỹ), đài quan sát Mauna Loa ghi nhận mức độ carbon dioxide (CO2) có mật độ lên tới 414,8 ppm, với xu hướng tăng đều đặn. Tờ Guardian (Anh) gọi đây là “khủng hoảng khí hậu”.

