Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ năm 2020 ngành LĐ-TB&XH

Sáng 25/12, Bộ LĐ-TB&XH tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Dự Hội nghị tại điểm cầu Ninh Bình có đồng chí Tống Quang Thìn, UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Quang cảnh Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Ninh Bình

Năm 2019, công tác xây dựng và thực hiện các chính sách an sinh xã hội đã đạt được những kết quả quan trọng, tạo thêm được nhiều việc làm, đảm bảo thu nhập tối thiểu cho người dân, làm tốt công tác hỗ trợ thường xuyên đối với những người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và hỗ trợ đột xuất; công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, phòng chống tệ nạn xã hội được tăng cường. Việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển thị trường lao động, chế độ tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, an toàn, vệ sinh lao động được tiến hành với nhiều hoạt động hiệu quả, thiết thực hơn. Công tác bình đẳng giới, hợp tác quốc tế, cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí… đều được triển khai đồng bộ, đạt kết quả tích cực. Toàn ngành đã hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội. Tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi ở khu vực thành thị giảm còn khoảng 3,12%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 62%; trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng, chứng chỉ đạt 24%; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giảm 1,3% so với cuối năm 2018.

Đối với tỉnh Ninh Bình, ngành LĐ-TB&XH đã giải quyết đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách với người có công và đối tượng bảo trợ xã hội; công tác giảm nghèo đi vào thực chất với các hoạt động thiết thực đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau; tiếp nhận quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí hiệu quả, đúng quy định; công tác xây dựng quan hệ lao động được quan tâm, trong đó chú trọng các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động. Đặc biệt trong năm, ngành LĐ-TB&XH đã thực hiện quyết liệt đề án xuất khẩu lao động và du học nghề với các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm tới người dân. Tổng dư nợ cho vay xuất khẩu lao động và du học nghề đạt trên 3 tỷ đồng.

Việt Cường (nbtv.vn)