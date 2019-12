Bế mạc Năm du lịch Quốc gia 2019

Tối qua (28/12)1, tại TP Nha Trang, Bộ VH-TT&DL phối hợp với tỉnh Khánh Hòa tổ chức Lễ Bế mạc Năm Du lịch Quốc gia 2019- Nha Trang, Khánh Hòa với chủ đề “Nha Trang - Sắc màu của biển”.

Đồng chí Phạm Quang Ngọc, UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình đã tới dự.

Lễ bế mạc Năm Du lịch Quốc gia 2019 diễn ra tối 28/12.

Năm Du lịch Quốc gia 2019 đã tổ chức được gần 100 sự kiện văn hóa - nghệ thuật, du lịch, thể thao trên cả nước, các chương trình văn hóa - nghệ thuật đã thể hiện được những nét đặc sắc của văn hóa vật thể và phi vật thể các vùng miền trên cả nước, gắn bó chặt chẽ với văn hóa biển suốt chiều dài lịch sử đất nước.

Đồng chí Phạm Quang Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham dự buổi lễ

Trong đó, Khánh Hòa là địa phương đăng cai chính đã tổ chức gần 60 sự kiện. Ghi dấu ấn là Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia và Tuần lễ Festival Biển Nha Trang 2019 với 40 hoạt động du lịch, văn hóa - nghệ thuật, thể thao đặc sắc.

Năm 2019, Khánh Hòa đã đón 7,2 triệu lượt khách lưu trú, tăng 12,6% so với năm 2018; trong đó có khoảng 3,6 triệu lượt khách quốc tế, tăng 27,5%. Tổng doanh thu từ khách du lịch ước đạt 27.000 tỷ đồng, tăng 24,2% so với năm 2018.

Đồng chí Phạm Quang Ngọc, UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại lễ bế mạc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Phạm Quang Ngọc bày tỏ vinh dự khi tỉnh Ninh Bình được lựa chọn đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia 2020 với chủ đề “Hoa Lư - Cố đô ngàn năm”.

Với 117 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch diễn ra xuyên suốt trong năm 2020 tại Ninh Bình và 24 tỉnh, thành phố trên cả nước chắc chắn sẽ mang đến cho nhân dân và du khách những trải nghiệm hấp dẫn, ấn tượng khó quên.

Trong thời gian qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Ninh Bình đã tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuẩn bị tốt nhất cho Năm Du lịch Quốc gia 2020. Đồng chí tin tưởng, với sự quan tâm, chỉ đạo, giúp đỡ của Chính phủ, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, các ban, bộ, ngành Trung ương, sự phối hợp của các địa phương, năm Du lịch Quốc gia 2020, Hoa Lư - Ninh Bình sẽ được tổ chức thành công, tốt đẹp.

Qua đó, góp phần quảng bá, giới thiệu, đến bạn bè trong nước và quốc tế về đất nước, con người Việt Nam, về Ninh Bình - một vùng đất có lịch sử văn hóa lâu đời, giàu tiềm năng du lịch, người dân đôn hậu, thân thiện và mến khách, đặc biệt có Cố đô Hoa Lư ngàn năm và Quần thể Danh thắng Tràng An là Di sản hỗn hợp Văn hóa và Thiên nhiên thế giới đầu tiên của Việt Nam cùng những nét văn hóa riêng có của người Tràng An - Hoa Lư và cảnh sắc thiên nhiên độc đáo, say đắm lòng người.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Ninh Bình, đồng chí Phạm Quang Ngọc trân trọng mời và chào đón các vị đại biểu, nhân dân cả nước, du khách, các nhà đầu tư trong nước và quốc tế đến với Ninh Bình tham dự các sự kiện của Năm Du lịch Quốc gia 2020, cùng nhau hợp tác vì sự phát triển của ngành Du lịch Việt Nam cũng như Ninh Bình.

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa và đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã thực hiện nghi lễ trao Cờ luân lưu đăng cai Năm du lịch Quốc gia 2020 cho tỉnh Ninh Bình

Tại Lễ Bế mạc, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa và đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Phạm Quang Ngọc đã thực hiện nghi lễ trao Cờ luân lưu đăng cai Năm du lịch Quốc gia 2020 cho tỉnh Ninh Bình.

Việt Cường (nbtv.vn)