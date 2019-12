Điều động Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã

Sáng 20/12, Công an tỉnh tổ chức Lễ công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh điều động Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã trên địa bàn huyện Nho Quan.

Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Ngọc Thạch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Phạm Văn Sơn, UV BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh.

Các đại biểu dự Lễ công bố

Tại buổi Lễ, Giám đốc Công an tỉnh và đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Thạch đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm và hoa cho 25 đồng chí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Trưởng Công an xã trên địa bàn huyện Nho Quan.

Chủ trương tăng cường Công an chính quy xuống làm Công an xã nằm trong Đề án “Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” của Bộ Công an. Đây cũng là giải pháp tăng cường việc đảm bảo ANTT tại cơ sở, nhất là các địa phương trọng điểm và đang khuyết chức danh Trưởng Công an xã.

Thời gian qua, Công an huyện Nho Quan đã chủ động tham mưu cho Ban Giám đốc Công an tỉnh và cấp ủy, chính quyền địa phương bố trí Công an chính quy đối với 27/27 xã, thị trấn trên địa bàn và là đơn vị thứ 2 hoàn thành việc bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã. Đến nay, đã điều động 93 công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã, trong đó, Trưởng Công an xã là 25 đồng chí, Phó trưởng Công an xã là 6 đồng chí.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Thạch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Đại tá Phạm Văn Sơn, Giám đốc Công an trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng các đồng chí Trưởng công an xã

Phát biểu tại buổi Lễ, Đại tá Phạm Văn Sơn, Giám đốc Công an tỉnh chúc mừng các đồng chí Công an chính quy được điều động đảm nhiệm chức danh Công an xã. Đồng thời nhấn mạnh: Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh xác định, việc bố trí Công an chính quy phải được thực hiện gắn với công tác triển khai tổ chức bộ máy mới của các phòng và điểu chỉnh biên chế giữa công an 3 cấp, từ tỉnh về huyện, từ huyện về xã theo khung tiêu chuẩn, tiêu chí bố trí Công an 4 cấp theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công an.

Để lực lượng Công an xã chính quy tổ chức thực hiện nhiệm vụ được thuận lợi, đáp ứng yêu cầu công tác đặt ra, Đại tá Phạm Văn Sơn đề nghị: ngay sau buổi lễ, lãnh đạo Công an huyện Nho Quan chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các xã thống nhất tổ chức triển khai ngay Quyết định của Giám đốc Công an tỉnh; chỉ đạo bàn giao ngay công tác để việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng công an tại các xã được thống nhất, không bị gián đoạn và không làm ảnh hưởng đến yêu cầu giải quyết công việc của tổ chức và công dân; tạo mọi điều kiện thuận lợi để Công an xã chính quy triển khai chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn kịp thời và hiệu quả. Đồng thời yêu cầu, trên cương vị mới, các Trưởng Công an xã chính quy phải nhanh chóng ổn định tổ chức, bàn giao công tác, tiếp nhận công việc từ các đồng chí Công an xã bán chuyên theo đúng thời gian quy định. Từng công ax hải sớm thống nhất phân công nhiệm vụ đối với từng đồng chí; thường trực 24/24h tại địa bàn cơ sở để thực hiện nhiệm vụ được giao.

Dịp này, để ghi nhận những đóng góp tích cực của các đồng chí nguyên là Công an xã bán chuyên trách trong thời gian qua, huyện Nho Quan đã khen thưởng cho các đồng chí có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở.

Cũng trong dịp này, Công an tỉnh đã trao các phần quà cho lực lượng Công an chính quy các xã trên địa bàn huyện Nho Quan./.

Tuyết Nhung - Đức Thắng (nbtv.vn)