Phim: Mật mã song sinh - 50 tập

Giới thiệu:

Với 54 giải thưởng lớn nhỏ, “Mật mã song sinh” (tựa gốc “Ang Probinsyano”) được đánh giá là bộ phim “hay nhất mọi thời đại của Philippines”. Thuộc thể loại hình sự, “Mật mã song sinh” là bộ phim truyền hình nhiều tập được làm lại từ bộ phim cùng tên năm 1997 do hãng phim Dreamscape Productions sản xuất với nhiều đạo diễn tên tuổi tham gia thực hiện như Malu Sevilla, Avel Sunpongco, Tôt Natividad…

** Nội dung:

“Mật mã song sinh” bộ phim kể lại hành trình chống tội phạm đầy cam go của hai anh em song sinh đều là cảnh sát - Ardor và Cardo (do Coco Martin thủ vai). Là anh em sinh đôi, song Ador và Cardo bị chia cắt từ nhỏ. Khi trưởng thành, vô tình cả hai anh em đều ước muốn trở thành cảnh sát để bảo vệ sự bình an của người dân. Trong khi Ador là một sĩ quan nổi tiếng, được nhiều người nể trọng trong Cục điều tra tội phạm quốc gia CIDG, thì Cardo lại là thành viên của Đội đặc nhiệm Hành động (SAF).

Bước ngoặt xảy ra khi Ador bị chính đồng đội phản bội trong một chiến dịch triệt phá hang ổ tội phạm khiến anh phải hy sinh. Để che giấu sự thật, lãnh đạo Cục đã đề nghị Cardo đóng giả làm Ador và hoàn thành nốt nhiệm vụ mà người anh trai đã mất của anh đang làm dang dở. Vì chính nghĩa và cũng để trả thù cho anh, Cardo chấp nhận nhiệm vụ đầy khó khăn này. Anh buộc phải giữ bí mật cả với những người thân trong gia đình của mình cũng như với vợ và con của Ador.

Với kết cấu nhiều tình huống bất ngờ, sự đấu tranh tâm lý diễn ra liên tục cùng với những pha hành động gay cấn, “Mật mã song sinh” khai thác triệt để những vấn đề nóng được xã hội quan tâm như: Buôn bán trẻ em, tệ nạn xã hội, tham nhũng hay sự tha hóa của những con người mang bên mình trọng trách bảo vệ nhân dân.

* Mời QV&CB đón xem bộ phim Mật mã song sinh của Philippines vào 12h55' các ngày trong tuần trên kênh Truyền hinh Ninh Bình.

