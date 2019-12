Thịt lợn tăng giá kỷ lục: Không phải muốn tái đàn là được

“Cơn bão” tả lợn châu Phi càn quét Đồng Nai, nơi được coi là thủ phủ chăn nuôi của cả nước, để lại những hậu quả nặng nề.

Người chăn nuôi cần thực hiện an toàn sinh học tuyệt đối nếu muốn tái đàn

Khoảng 1 nửa tổng đàn lợn của tỉnh Đồng Nai đã phải tiêu hủy do dịch tả lợn châu Phi. Đến nay, phần lớn các xã của tỉnh này đã công bố qua thời gian 30 ngày không tái phát dịch. Cùng lúc này, giá heo hơi tăng cao kỷ lục nên người chăn nuôi nóng lòng tái đàn. Nhưng tái đàn là không dễ, và cũng nhiều rủi ro, bởi dịch có thể quay lại bất cứ lúc nào.

Phải đảm bảo an toàn sinh học tuyệt đối, đây là điều kiện tiên quyết để người chăn nuôi có thể tái đàn và “sống chung” với dịch tả lợn châu Phi. Đó là ý kiến được các chuyên gia, nhà quản lý đưa ra khi đề cập đến việc tái đàn lúc này. Bởi dịch tả lợn châu Phi là bệnh dịch nguy hiểm với nhiều chủng virus có độc lực cao, tồn tại lâu trong môi trường, có nhiều nguồn phát tán và đặc biệt là chưa có thuốc chữa cũng như vaccine phòng bệnh.

PGS.TS Nguyễn Ngọc Hải, Khoa Chăn nuôi, Trường Đại học Nông lâm TP. Hồ Chí Minh nhận xét, trước khi có dịch tả lợn châu Phi, việc thực hiện an toàn sinh học trong chăn nuôi ở nước ta vẫn còn nhiều khiếm khuyết. Trong khi các công ty, tập đoàn chăn nuôi lớn có các điều kiện về tài chính, phương tiện kỹ thuật, chuyên gia… thực hiện an toàn sinh học tương đối tốt, thì ở phạm vi nông hộ, trang trại chăn nuôi kiểu truyền thống lại không có nhiều điều kiện từ kiến thức cho đến vấn đề kỹ thuật, thiết kế chuồng trại… nên còn rất nhiều điểm hở về an toàn sinh học. Do đó khi dịch xảy ra gần như không thể chống đỡ.

Theo PGS.TS Nguyễn Ngọc Hải, để có thể tái đàn thì không có cách nào khác ngoài việc thực hiện các biện pháp an toàn sinh học để cách ly virus khỏi đàn vật nuôi.

“Chúng ta không có cách nào khác ngoài biện pháp an toàn sinh học. Khi thực hiện an toàn sinh học, chúng ta không những bảo vệ đàn heo chống lại con virus dịch tả lợn châu Phi mà còn có thể bảo vệ đàn heo chống lại tất cả những tác nhân khác. Áp dụng an toàn sinh không chỉ giúp bảo vệ đàn vật nuôi không bị bệnh, mà còn đem lại hiệu quả rất lớn là sản phẩm sẽ trở nên an toàn hơn cho người tiêu dùng”, PGS.TS Nguyễn Ngọc Hải nói.

(Theo vov.vn)