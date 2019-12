Thịt lợn tăng giá chiếm 75% chỉ số giá tiêu dùng tháng 12

Tác động từ việc thịt lợn tăng giá đóng góp tới 1,05% (tương đương 75%) vào chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12/2019.

Đại diện Tổng cục Thống kê trả lời các câu hỏi của phóng viên

Theo Tổng cục Thống kê, lạm phát được kiểm soát ở mức thấp, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân năm 2019 chỉ tăng 2,79%, thấp nhất trong 3 năm qua.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12/2019 tăng 1,4% so với tháng trước. Đây là mức tăng cao nhất trong 9 năm qua, trong đó nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng cao nhất 3,42% do dịch tả lợn châu Phi làm nguồn cung thịt lợn giảm, giá các sản phẩm chế biến từ thịt lợn, thay thế thịt lợn tăng. Đặc biệt, tác động từ việc lợn tăng giá cao đóng góp tới 1,05% vào CPI.

Tính chung quý IV/2019, CPI tăng 2,01% so với quý trước và tăng 3,66% so với quý IV/2018; bình quân năm 2019 tăng 2,79% so với bình quân năm 2018, dưới mục tiêu Quốc hội đề ra.

(Theo vov.vn)