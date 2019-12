Chính thức cấp chứng nhận đăng kiểm tạm thời 13 đoàn tàu Cát Linh

Ngày 22/12, Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, đơn vị này vừa cấp giấy chứng nhận kiểm định tạm thời cho 13 đoàn tàu thuộc Dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông (Hà Nội).

Đoàn tàu đường sắt Cát Linh - Hà Đông được cấp tạm chứng nhận đăng kiểm để chạy thử.

Theo Cục Đăng kiểm, các đoàn tàu được kiểm định từ tháng 9/2018, đến nay đã hoàn thành. Việc cấp giấy chứng nhận kiểm định tạm thời cho các đoàn tàu nhằm phục vụ công tác vận hành thử hệ thống.

Các đoàn tàu Cát Linh - Hà Đông đã được cấp chứng nhận đăng kiểm tạm thời.

Theo Phòng Đường sắt thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam, việc kiểm tra các đoàn tàu của dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông được thực hiện theo quy chuẩn quốc gia được quy định tại quy chuẩn QCVN 18:2018/BGTVT về kiểm tra, nghiệm thu toa xe khi sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu, bao gồm 23 hạng mục kiểm tra ở trạng thái tĩnh và có cấp điện, kiểm tra vận hành trên tuyến.

Giấy chứng nhận kiểm định chính thức sẽ được cấp sau khi kết thúc vận hành thử và được tổ chức đánh giá độc lập về an toàn đường sắt đô thị cấp giấy chứng nhận an toàn cho hệ thống đường sắt này.

Tuy vậy, do tổng thầu chưa đáp ứng được các điều kiện cần thiết nên công tác vận hành thử vẫn chưa diễn ra như kế hoạch.

Đoàn tàu đường sắt Cát Linh - Hà Đông vẫn chưa thể vận hành chính thức.

Dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông có chiều dài 13,1km, đi trên cao, với 12 nhà ga và 13 đoàn tàu. Mỗi đoàn tàu gồm 4 toa, tổng sức chở 960 hành khách; trong đó hai toa ở hai đầu buồng lái có sức chở 230 người, với 36 ghế ngồi và 194 chỗ đứng.

Trước đó, ông Đường Hồng, Giám đốc dự án Cát Linh - Hà Đông (Tổng thầu Trung Quốc) cho biết, để đánh giá an toàn kỹ thuật, tháng 11 vừa qua Tổng thầu dự kiến vận hành thử toàn bộ hệ thống trong 20 ngày.

Theo quy định, dự án đường sắt đô thị xây dựng mới phải được đánh giá, chứng nhận về an toàn hệ thống bởi một tổ chức tư vấn độc lập. Sau đó, Cục Đăng kiểm Việt Nam thẩm định hồ sơ an toàn và cấp giấy chứng nhận thẩm định mới đủ điều kiện đưa vào khai thác, vận hành chính thức.

Tuy nhiên, sau khi chạy thử được 5 ngày, Ban quản lý dự án đường sắt (Bộ GTVT) yêu cầu tổng thầu hoàn thiện một số thủ tục nên việc vận hành thử phải tạm dừng.

Việc vận hành thử toàn hệ thống sẽ tiến hành lại ngay sau khi Ban quản lý dự án đường sắt phê duyệt.

Đại diện Ban quản lý dự án đường sắt cho hay, tổng thầu Trung Quốc đang tiếp tục thực hiện các điều kiện để vận hành thử toàn hệ thống của dự án; chịu trách nhiệm đánh giá khả năng thành thục của nhân sự trực tiếp vận hành dự án cũng như khả năng ứng phó với các tình huống khẩn cấp.

Theo quy trình, công tác nghiệm thu dự án do phía Việt Nam thực hiện, đơn vị tư vấn độc lập ACT (Pháp) sẽ đánh giá an toàn kỹ thuật; sau đó sẽ thanh toán và bàn giao công trình từ tổng thầu Trung Quốc cho Bộ GTVT. UBND Hà Nội sẽ tiếp nhận lại toàn bộ dự án để vận hành khai thác.

Dự án đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông sử dụng vốn vay ODA Trung Quốc, với điều kiện chỉ định Tổng thầu EPC là Công ty Hữu hạn Tập đoàn Cục 6 đường sắt Trung Quốc thực hiện. Tư vấn giám sát là Công ty trách nhiệm hữu hạn Giám sát xây dựng Viện nghiên cứu thiết kế công trình đường sắt Bắc Kinh (Trung Quốc). Chủ đầu tư là Bộ Giao thông Vận tải. Ban Quản lý dự án đường sắt được giao trực tiếp quản lý dự án, đại diện chủ đầu tư.

Đường sắt đô thị Hà Nội tuyến Cát Linh-Hà Đông có chiều dài tuyến đi trên cao là 13,5km (từ Cát Linh đi Hà Đông), khổ đường 1.435 mm và 12 nhà ga trên cao. Đoàn tàu chạy với vận tốc thiết kế tối đa 80 km/giờ, vận tốc bình quân khai thác 35 km/giờ, khai thác với tần suất vận chuyển khoảng 2 phút/chuyến.

Dự án có tổng mức đầu tư sau điều chỉnh là 886 triệu USD (hơn 20.000 tỷ đồng). Dự kiến ban đầu đưa vào khai thác năm 2016 nhưng phải điều chỉnh lùi tiến độ nhưng đến nay vẫn chưa đưa vào khai thác thương mại.

(Theo vov.vn)