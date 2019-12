Thủ tướng đặt mục tiêu xuất khẩu đạt 300 tỷ USD cho ngành công thương

Sáng 27/12, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự hội nghị tổng kết năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 của ngành công thương.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị (Ảnh: chinhphu.vn)

Điểm sáng của ngành công thương năm nay là xuất nhập khẩu đạt kết quả tích cực, trong đó, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu vượt mốc 500 tỷ USD, đạt kỷ lục 517 tỷ USD, xuất siêu kỷ lục gần 10 tỷ USD. Số mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu đạt từ 1 tỷ USD trở lên tiếp tục tăng với 39 mặt hàng, trong đó có 6 mặt hàng xuất khẩu đạt trên 10 tỷ USD.



Thị trường xuất khẩu được mở rộng, khai thác tốt các thị trường mà Việt Nam ký kết các hiệp định thương mại tự do, nhất là EU, Nhật Bản, Mỹ, Úc. Đặc biệt, kim ngạch xuất khẩu sang các thị trường trong Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) đạt kết quả tốt, thể hiện bước đầu tận dụng được hiệu quả của các thị trường này. Năm qua cũng chứng kiến sự gia tăng xuất khẩu của khối doanh nghiệp trong nước, đạt 82 tỷ USD, chiếm gần 1/3 tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, công nghiệp và dịch vụ hiện chiếm tới 80% GDP và 70% thu ngân sách của nước ta. Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu khó khăn, những nước lớn cũng không thể tăng trưởng cao thì thành quả năm 2019, trong đó tăng trưởng kinh tế trên 7%, có sự đóng góp trực tiếp và to lớn của toàn ngành công thương. Vui mừng về kết quả xuất nhập khẩu năm nay cán mốc kỷ lục. Việt Nam trở thành nền kinh tế có quy mô xuất khẩu đứng thứ 22 thế giới, tốc độ tăng xuất khẩu gấp 4 lần bình quân thế giới.

Thủ tướng cũng đánh giá, các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới mà Việt Nam chủ động tham gia thời gian qua cho thấy sự đúng đắn khi xúc tiến thương mại và đầu tư hiệu quả hơn trong năm qua.

Bên cạnh đó, công nghiệp, nhất là công nghiệp chế biến, chế tạo tăng trên 10%. Các lĩnh vực nền tảng như điện lực, hóa chất, dầu khí... đã có sự đóng góp rất lớn cho ngành công nghiệp.

Trong thời gian tới, Thủ tướng chỉ đạo, Bộ Công thương cần bám sát Nghị quyết 23 cả Bộ chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn 2045 để xây dựng các chiến lược, quy hoạch phát triển các ngành cho 10 năm tới. Theo đó, việc xây dựng thể chế, chính sách tiên tiến, nhất là quy hoạch phát triển, làm đà cất cánh cho Việt Nam nói chung, nhất là các ngành công nghiệp mũi nhọn, là một yêu cầu cấp bách của ngành công thương.

Bên cạnh đó, trọng trách của ngành công thương là phát triển công nghiệp giảm phụ thuộc vào dầu thô, thay vào đó phải phát triển các ngành công nghiệp chế biến và dựa trên nền tảng sáng tạo, lấy khoa học công nghệ làm động lực của nền tảng cạnh tranh. Chính vì vậy, việc nắm bắt cơ hội từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư là hết sức cần thiết.

Nhấn mạnh Việt Nam đã tham gia nhiều hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo phải tạo thuận lợi tốt nhất cho hoạt động xuất nhập khẩu trên tinh thần hậu kiểm, chống tham nhũng trong xuất nhập khẩu.

Thủ tướng nêu rõ: "Chúng ta có rất nhiều FTA, nhất là thúc đẩy thông qua Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA) thì cũng có 13,14 hiệp định. Cho nên việc thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy xuất khẩu, kiểm soát nhập khẩu, theo dõi sát các diễn biến tình hình để có đối sách phù hợp là cần thiết. Những chính sách, giải pháp tức thời có hiệu lực trong phạm vi quốc gia để điều chỉnh chính sách xuất nhập khẩu ở nước ta là rất quan trọng trong từng thời kỳ. Bộ Công thương cần theo dõi xử lý tốt nhất vấn đề này. Cần đẩy mạnh xuất khẩu vì trong thành tố tính tăng trưởng GDP thì lấy xuất khẩu trừ đi nhập khẩu. Nếu xuất khẩu thấp trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp FDI thì dễ bị nhập siêu lớn".

Nêu những nhiệm vụ nặng nề của đất nước năm 2020, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu ngành công thương phải tập trung để cùng Chính phủ hoàn thành các nhiệm vụ đặt ra. Trong đó, Thủ tướng đặt mục tiêu cho ngành công thương, đó là công ngiệp chế biến, chế tạo, một tăng 12%; kim ngạch xuất khẩu chạm mốc 300 tỷ USD năm 2020, xuất siêu đạt 2% GDP; tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ năm 2020 tăng 12%.

Và một trong những nhiệm vụ quan trọng để thực hiện các mục tiêu này là khai thác tốt các thị trường mà Việt Nam tham gia ký kết hiệp định thương mại tự do. Thủ tướng đề nghị triển khai đồng bộ các hiệp định thương mại tự do, chú trọng các thị trường tiềm năng. Chú ý thị trường Mỹ nhưng các thị trường khác cũng rất quan trọng, nhất là thị trường CPTPP và thị trường EU. Thị trường EU hiện tăng trưởng xuất khẩu chỉ 1-2% là rất thấp, trong khi có tới 28 nước EU rất quan trọng, đó là phân khúc thị trường cao cấp mà chúng ta phải quan tâm, kể cả nông sản, thực phẩm, hàng may mặc, các sản phẩm xuất khẩu khác của Việt Nam.

Từ thực tế năm nay có địa phương tăng trưởng tốt, nhưng có địa phương tăng trưởng chậm, Thủ tướng yêu cầu các địa phương cũng phải quan tâm đến phát triển công nghiệp, nhất là các địa phương trọng điểm.

Theo đó, phát triển công thương nhấn mạnh đến chính sách phát triển công nghiệp và yêu cầu các địa phương phải hưởng ứng. Thứ hai là Bộ Công thương phải đi đầu để giải quyết vấn đề quy hoạch, không vì quy hoạch mà ách tắc phát triển. Phải có chủ trương, biện pháp cụ thể để giải phóng nguồn lực đang trì trệ. Đó là mặt bằng hay nguồn nhân lực?!. Phải phổ cập hơn nữa, thúc đẩy hơn nữa việc thực hiện các cam kết quốc tế, nhất là người dân và doanh nghiệp. Bây giờ nhiều hiệp định như vậy nhưng hiểu biết của các giám đốc các sở công thương các địa phương, cán bộ quản lý còn yếu.

Tại hội nghị, Thủ tướng cũng chỉ đạo Bộ Công thương tập trung xử lý giải quyết các dự án lỗ kéo dài, không chỉ 12 mà 15-17 dự án.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và lãnh đạo các bộ, ngành cũng thực hiện nghi thức khai trương thủ tục cấp C/O mẫu D điện tử của Bộ Công thương.

(Theo vov.vn)