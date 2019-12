Tổng thống Trump mời Thủ tướng Anh thăm Mỹ vào đầu năm mới

Tờ Thời báo Chủ nhật của Anh sáng 22/12 đưa tin, Tổng thống Mỹ Trump đã mời Thủ tướng Anh Boris Johnson đi thăm Mỹ vào năm mới.

Tin tức của tờ Thời báo Chủ nhật cho biết, Tổng thống Mỹ mời thủ tướng Anh đến thăm sau khi ông Boris Johnson giành chiến thắng trong cuộc bầu cử mới đây. Cuộc thảo luận chính thức về thời điểm chuyến thăm chưa được xác định. Tuy nhiên bản tin dẫn nguồn tin thân cận với Nhà trắng cho biết, thời điểm chuyến thăm có thể vào giữa tháng 1/2020.

Thủ tướng Anh Boris Johnson và Tổng thống Trump trong 1 cuộc gặp. Ảnh: CNN.

Động thái này diễn ra khi Thủ tướng Anh Boris Johnson được Quốc hội Anh thông qua thỏa thuận Brexit hôm 20/12, bước đi đầu tiên hướng tới việc thực hiện cam kết bầu cử là “chia tay” Liên minh châu Âu (EU), chậm nhất vào ngày 31/1. Thoả thuận Brexit được Quốc hội Anh phê chuẩn sau khi ông Boris Johnson giành thắng lợi áp đảo tại cuộc bầu cử đầu tháng 12/2019.

Giữa lúc Anh chuẩn bị rời EU, Thủ tướng Anh và Tổng thống Mỹ trong cuộc điện đàm mới đây đã nhất trí theo đuổi 1 thỏa thuận tự do thương mại Mỹ-Anh đầy tham vọng. Trên Twitter, Tổng thống Mỹ viết, giờ đây, Anh và Mỹ được tự do đạt thỏa thuận thương mại lớn, hậu Brexit và thỏa thuận đó có nhiều tiềm năng sẽ lớn hơn và sinh lợi hơn rất nhiều so với thỏa thuận Mỹ ký với EU.

(Theo vov.vn)