Khai mạc kỳ họp thứ 10, HĐND thành phố Tam Điệp khóa VIII

Sáng 18/12, HĐND thành phố Tam Điệp khai mạc kỳ họp thứ 10, HĐND thành phố khoá VIII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Đến dự có đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Tống Quang Thìn, UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đồng chí Phạm Quang Ngọc, UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại thành phố Tam Điệp.

Các đại biểu dự kỳ họp

Năm 2019, thành phố Tam Điệp tiếp tục giành được nhiều kết quả đáng khích lệ. Tốc độ tăng trưởng ước đạt 8,94%. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt gần 8.320 tỷ đồng, tăng 8,4% so với năm 2018. Thương mại, dịch vụ phát triển nhanh chóng đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 289,801 tỷ đồng, đạt 104,9% kế hoạch. Sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng ứng dụng công nghệ cao, phát huy lợi thế từng vùng. Tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, chú trọng phát triển kinh tế vườn đồi. Sản lượng lương thực có hạt ước đạt 9.904 tấn, tăng 2.102 tấn so với năm 2018. Đã hướng dẫn xã Quang Sơn hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ xét công nhận xã NTM kiểu mẫu vào quý I năm 2020. Hoạt động văn hóa – xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; quốc phòng được tăng cường; công tác cải cách hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đạt kết quả tốt.

Đối với kết quả hoạt động của HĐND thành phố, năm 2019, Thường trực HĐND thành phố đã hoàn thành tốt nội dung chương trình đề ra, công tác chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp HĐND thành phố tiếp tục đổi mới, đảm bảo đúng quy định của pháp luật, bám sát sự chỉ đạo của Thành ủy, tình hình chung của thành phố. Hoạt động giám sát được tổ chức theo đúng chương trình, kế hoạch, công tác tiếp xúc cử tri được thực hiện tốt, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cử tri và nhân dân.

Đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường Trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại kỳ họp

Tại kỳ họp, đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã thông báo kết quả kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng thời biểu dương, đánh giá cao những kết quả nổi bật mà thành phố Tam Điệp đã đạt được trong năm 2019.

Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2020, đồng chí Trần Hồng Quảng đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2020-2025 với phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển, phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, xiết chặt kỷ luật, kỷ cương; coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, trước hết là người đứng đầu.

Tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư, nhất là đầu tư vào các khu công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao; giữ vững thế mạnh trong sản xuất nông nghiệp phục vụ công nghiệp chế biến nông sản xuất khẩu, tạo động lực để phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ.

Chú trọng nâng cao kỷ cương, đạo đức thi hành công vụ tại các cơ quan, đơn vị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII), Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tăng cường trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu theo các quy định của Trung ương, của tỉnh.

Kỳ họp thứ 10, HĐND thành phố Tam Điệp khóa VIII diễn ra trong 2 ngày (18 và 19/12/2019). Trong chương trình kỳ họp, HĐND thành phố Tam Điệp tiến hành thảo luận các báo cáo, tờ trình; chất vấn và trả lời chất vấn; thảo luận và biểu quyết thông qua các nghị quyết quan trọng liên quan đến kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội của thành phố trong năm 2020./.

Phạm Chiến (nbtv.vn)