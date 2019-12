Khai mạc kỳ họp thứ 10, HĐND thành phố Ninh Bình khóa XX

Sáng 18/12, HĐND thành phố Ninh Bình, khóa XX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 khai mạc kỳ họp thứ 10.

Đến dự có đồng chí Nguyễn Thị Thanh, UV BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; đồng chí Lê Hữu Quý, UV BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Ninh Bình; đồng chí Bùi Văn Phương, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; đại diện Văn phòng HĐND tỉnh và các vị đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại thành phố Ninh Bình.

Các đại biểu dự kỳ họp

Năm 2019, thành phố Ninh Bình đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 13/13 chỉ tiêu KT-XH đã đề ra. Kinh tế tiếp tục phát triển, giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt trên 20.000 tỷ đồng, tăng 60% so với năm 2018; thu ngân sách đạt gần 1.700 tỷ đồng. Hạ tầng đô thị được quan tâm, đầu tư nâng cấp; đã phê duyệt chủ trương đầu tư 88 công trình với tổng mức đầu tư trên 830 tỷ đồng; nhiều dự án đã hoàn thành như: Xây dựng cầu dân sinh qua sông Vân, cải tạo công viên Thúy Sơn, chỉnh trang cảnh quan bờ tây sông Vân… góp phần tạo điểm nhấn, chỉnh trang cảnh quan đô thị. Hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT có nhiều tiến bộ; An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo…

Trong năm 2019, Thường trực HĐND thành phố đã tổ chức thành công 3 kỳ họp, đảm bảo đúng trình tự theo quy định và thông qua nhiều nghị quyết quan trọng; thực hiện 3 cuộc giám sát tại 12 đơn vị. Hoạt động tiếp xúc cử tri, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân được duy trì và thực hiện nghiêm túc.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thanh phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Thị Thanh, UV BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đã thông báo kết quả kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tới các đại biểu; đồng thời biểu dương, đánh giá cao những kết quả phát triển nổi bật của thành phố Ninh Bình đã đạt được, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh trong năm 2019.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, năm 2020 có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với kết quả thực hiện cả nhiệm kỳ 2015 - 2020 và tạo tiền đề cho giai đoạn tiếp theo. Vì vậy đồng chí đề nghị thành phố cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu:

Tập trung cao lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025. Công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội phải thực hiện phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển, phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, trước hết là người đứng đầu.

Thành phố lãnh đạo các phường, xã tìm các giải pháp để thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của Tỉnh ủy, Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển thành phố Ninh Bình. Huy động mạnh mẽ các nguồn lực, thúc đẩy các thành phần kinh tế phát triển. Tập trung ưu tiên phát triển công nghiệp sạch, khuyến khích phát triển các ngành nghề truyền thống, sản xuất hàng mỹ nghệ xuất khẩu. Chú trọng phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá, ứng dụng công nghệ sản xuất tiên tiến. Đẩy nhanh việc quy hoạch để hình thành các khu vui chơi giải trí, các khu ẩm thực, gắn với xây dựng phong cách văn hoá trong kinh doanh, dịch vụ. Tham gia tích cực vào các hoạt động Năm du lịch Quốc gia 2020- Hoa Lư, Ninh Bình.

Tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý đất đai; xử lý nghiêm đối với các dự án chậm tiến độ… Cùng với các ngành của tỉnh có các giải pháp để sớm hoàn thành, phát huy hiệu quả các công trình trọng điểm của tỉnh trên địa bàn thành phố như: Bệnh viện Sản Nhi, Trường THPT chuyên Lương Văn Tụy Ninh Bình, Khu công viên văn hóa Tràng An, Khu công viên hồ Kỳ Lân... Tăng cường công tác quản lý đô thị, nhất là quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng cơ bản. Đề cao vai trò của người dân trong xây dựng nếp sống văn minh đô thị và phong cách ứng xử văn hóa.

Chú trọng nâng cao kỷ cương, kỷ luật, đạo đức thi hành công vụ tại các cơ quan, đơn vị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII), Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Tăng cường trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo theo các quy định của Trung ương, của tỉnh. Chú trọng công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị HĐND thành phố cần đổi mới, phát huy hơn nữa vai trò trong việc quyết định các vấn đề quan trọng. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Thường trực và các Ban theo hướng chuyên sâu, phát huy vai trò trong việc thẩm tra các dự án, đề án để ban hành Nghị quyết và giải quyết những vấn đề phát sinh giữa 2 kỳ họp đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Nâng cao hiệu quả giám sát, cải tiến hoạt động tiếp xúc cử tri theo hướng thiết thực, hiệu quả. Phát huy tối đa vai trò của các đại biểu HĐND thành phố trong việc giám sát, phản ánh ý kiến, kiến nghị của cử tri. Ngoài ra, cũng cần có những chỉ đạo, giải pháp hiệu quả để nâng cao vai trò chất lượng hoạt động của HĐND các xã, phường với vai trò là cơ quan dân cử trên địa bàn.

Kỳ họp thứ 10, HĐND thành phố Ninh Bình khóa XX, nhiệm kỳ 2016- 2021 diễn ra trong hai ngày 18 và 19/12/2019. Trong chương trình kỳ họp, HĐND thành phố nghe các báo cáo, tờ trình; tiến hành thảo luận, thông qua các nghị quyết quan trọng và thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền./.

Thùy Trâm (nbtv.vn)