Khai mạc kỳ họp thứ 10, HĐND huyện Hoa Lư khóa XIX

Sáng 18/12, HĐND huyện Hoa Lư khoá XIX đã khai mạc kỳ họp thứ 10.

Tới dự có Đại tá Phạm Văn Sơn, UVBTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; đồng chí Nguyễn Ngọc Thạch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các vị đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Hoa Lư.

Các đại biểu dự kỳ họp

Năm 2019, huyện Hoa Lư đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 12/12 chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Sản xuất nông nghiệp - TTCN, đầu tư, xây dựng tiếp tục tăng, dịch vụ du lịch phát triển mạnh. Các địa phương tiếp tục triển khai các mô hình sản xuất măng tây, lúa nếp cau, sen nhật, cá rô Tổng Trường… mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần nâng giá trị canh tác đạt 133 triệu đồng/ha/năm. Doanh thu du lịch đạt 2.200 tỷ đồng. Thu ngân sách vượt cao so với mục tiêu, ước đạt trên 232 tỷ, vượt 69,8% dự toán. Xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh theo hướng xây dựng xã, khu dân cư mới kiểu mẫu. Văn hoá xã hội có nhiều tiến bộ. An sinh xã hội được đảm bảo, đến nay tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm xuống còn 1,68%. An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Thường trực HĐND huyện luôn bám sát tình hình và nhiệm vụ của địa phương, phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, đơn vị có liên quan để chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ. Nổi bật là hoạt động tiếp xúc cử tri được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định; hoạt động giám sát đảm bảo thiết thực; thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện.

HĐND huyện cũng dành thời gian thích hợp để thảo luận, tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn; thực hiện công tác nhân sự theo thẩm quyền. Đồng thời thảo luận thông qua các nghị quyết quan trọng, làm cơ sở để các cấp, các ngành và nhân dân tổ chức thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020, trong đó có Nghị quyết về phát triển kinh t ế- xã hội năm 2020; nghị quyết phê duyệt dự toán, phân bổ ngân sách năm 2020; nghị quyết về việc thông qua Đề án nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi các môn văn hóa lớp 9 huyện Hoa Lư, giai đoạn 2020-2025; Nghị quyết về việc thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện xây dựng khu dân cư Nông thôn mới kiểu mẫu ở một số xã trong huyện./.

Trúc Quyên (nbtv.vn)