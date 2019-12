Khai mạc kỳ họp thứ 10, HĐND huyện Gia Viễn, nhiệm kỳ 2016-2021

Chiều 19/12, HĐND huyện Gia Viễn đã khai mạc kỳ họp thứ 10, nhiệm kỳ 2016-2021.

Tới dự có đồng chí Tô Văn Từ, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy; đồng chí Lưu Danh Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; đồng chí Bùi Văn Phương, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

Kỳ họp xem xét báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, báo cáo công tác của Thường trực HĐND huyện năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Tiến hành xem xét các báo cáo tờ trình; thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn; thực hiện quy trình công tác nhân sự thuộc thẩm quyền; thông qua các nghị quyết...

Năm 2019, kinh tế, xã hội của huyện Gia Viễn tiếp tục có bước tăng trưởng cao và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, nhiều chỉ tiêu đã đạt và vượt so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI đã đề ra. Giá trị sản xuất ước đạt hơn 32 nghìn tỷ đồng, gấp 1,8 lần so với kế hoạch nghị quyết Đảng bộ huyện đề ra; thu ngân sách đạt hơn 1 nghìn tỷ đồng, tăng gần gấp 2 lần so với năm 2018; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; công tác thu hút đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp đạt hiệu quả cao; đến nay, 100% các xã của huyện đạt chuẩn quốc gia nông thôn mới. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Văn hoá xã hội có nhiều tiến bộ; an sinh xã hội được đảm bảo, tỷ lệ hộ nghèo còn 2,58%.

Thường trực HĐND huyện đã chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ, hoàn thành chương trình công tác đã đề ra. Công tác chuẩn bị, tổ chức các kỳ họp của HĐND huyện tiếp tục có sự đổi mới. Hoạt động giám sát được nâng cao cả về số lượng và chất lượng; hoạt động tiếp xúc cử tri và công tác dân nguyện tiếp tục được chú trọng, đáp ứng tốt hơn nguyện vọng của cử tri và nhân dân.

Năm 2020, HĐND huyện Gia Viễn tập trung chuẩn bị tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII; thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả của nền kinh tế... Trong đó, giá trị sản xuất tăng trên 13%, tập trung các nguồn lực đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới kiểu mẫu, triển khai tốt cơ chế thu hút đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp, nâng cao hiệu quả phát triển dịch vụ du lịch, đẩy mạnh cải cách hành chính... Chú trọng giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế, xã hội, thực hiện các nghị quyết của HĐND huyện và những vấn đề bức xúc trong đời sống xã hội, nâng cao chất lượng giám sát trực tiếp tại kỳ họp...

Kỳ họp HĐND huyện Gia Viễn lần thứ 10 diễn ra trong 2 ngày 19 và 20/12./.

Trần Trung (nbtv.vn)