Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Sáng nay (24/12), dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã họp, thảo luận và cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng.

Cùng dự có đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, đại biểu một số Ban xây dựng Đảng của Trung ương, của tỉnh, một số sở có liên quan.

Quang cảnh Hội nghị

Thảo luận dự thảo Kế hoạch tổ chức Khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2020 – Hoa Lư, Ninh Bình, các đại biểu thống nhất cao với kịch bản, nội dung đã được xây dựng.

Theo đó, Lễ Khai mạc sẽ gồm 2 phần: nghi lễ và chương trình nghệ thuật, với sự tham gia của khoảng 3.500 đại biểu tại Quảng trường Đinh Tiên Hoàng Đế. Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Phát thanh và truyền hình Ninh Bình và một số địa phương vào lúc 20h ngày 22/2/2020.

Một số đại biểu đề nghị bổ sung chi tiết danh sách khách mời, phân công cụ thể nhiệm vụ cho các thành viên, chuẩn bị sẵn sàng các phương án nhất là với tình hình thời tiết thay đổi.

Hội nghị cũng đã dành thời gian để cho ý kiến vào kế hoạch hoạt động đối ngoại năm 2020; dự thảo báo cáo và thông báo kết luận của BTV Tỉnh ủy đối với kết quả rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và việc thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước trên địa bàn tỉnh trong năm 2018: Dự thảo chương trình kiểm tra, giám sát năm 2020 của BTV Tỉnh ủy; Chủ đề công tác năm 2020 của BCH Đảng bộ tỉnh, công tác thi đua khen thưởng và công tác cán bộ.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, UVBCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đooàn ĐBQH tỉnh phát biểu kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thanh nhấn mạnh: Lễ khai mạc là sự kiện mở đầu cho chuỗi các sự kiện, hoạt động của Năm Du lịch Quốc gia 2020, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa lịch sử, tài nguyên và sản phẩm du lịch của tỉnh Ninh Bình tới bạn bè trong nước và quốc tế, góp phần thúc đẩy du lịch của tỉnh những năm tiếp theo. Vì vậy đồng chí đề nghị việc tổ chức phải đảm bảo trang trọng, chuyên nghiệp, hiệu quả, tiết kiệm, bám sát chủ đề. Việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên cần chi tiết, cụ thể nhất là đón tiếp khách mời, phương án bắn pháo hoa chào mừng, hậu cần, khánh tiết, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường.

Thống nhất cao với kế hoạch hoạt động đối ngoại năm 2020, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: Năm 2020 là năm có nhiều sự kiện quan trọng vì vậy việc xây dựng nội dung hoạt động, thời gian thực hiện cần cụ thể, phù hợp.

Về dự thảo báo cáo và thông báo kết luận của BTV Tỉnh ủy đối với kết quả rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và việc thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước trên địa bàn tỉnh trong năm 2018, đồng chí đề nghị cần tích hợp trong kiểm điểm, phê bình và tự phê bình, đánh giá xếp loại tổ chức Đảng và Đảng viên cuối năm. UBND tỉnh và các đơn vị có liên quan cần thực hiện nghiêm túc các kiến nghị của đoàn.

Thống nhất với Dự thảo chương trình kiểm tra, giám sát năm 2020 của BTV Tỉnh ủy và đề xuất của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về Chủ đề công tác năm 2020 là “Nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ, phát huy dân chủ, đoàn kết, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đảng bộ trực thuộc căn cứ nhiệm vụ chính trị xây dựng chủ đề phù hợp, có kế hoạch, tiêu chí đánh giá để triển khai. Giao UBKT Tỉnh ủy xây dựng cụ thể chương trình kiểm tra, giám sát để các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc nắm bắt, bố trí lịch thực hiện trong năm.

Phương Nhung (nbtv.vn)